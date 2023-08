Le contre-la-montre par équipes de la première étape de la Vuelta disputé ce samedi a fait beaucoup parler de lui. Une route détrempée, mais surtout une pénombre difficilement domptable pour les coureurs. Des conditions difficiles qui vont poursuivre les coureurs puisque la météo devrait rester plus que maussade pour la deuxième étape ce dimanche. "Il fait 17-18 degrés et il pleut, on se croirait en automne ou au printemps", ironise Patrick Lefevere au micro de Lancelot Meulewaeter.

S’il faut faire avec la pluie, c’est surtout le fait d’avoir couru sous la nuit tombante et donc avec un gros manque de luminosité qui a fait sortir Remco Evenepoel de ses gonds. Un énervement que comprend le patron de l’équipe Soudal – Quick Step : "Naturellement les coureurs ont raison. Vous avez vu les conditions comme nous. Avec l’eau sur la route et les phares des voitures, c’était réfléchissant. Et les motos devant étaient trop loin donc il ne savait pas s’ils devaient aller à gaucher ou à droit. C’est normal qu’ils étaient furieux".

Malgré les conditions, l’équipe de Remco Evenepoel s’en est bien sortie, en terminant à six secondes de la formation DSM qui a remporté ce chrono par équipes. Mais ce n’est pas pour autant que Patrick Lefevere va passer sous silence la décision difficilement compréhensible de faire rouler les coureurs dans ces conditions : "Le pire c’est qu’il faisait noir. Pourquoi ont-ils fait ça si tard ? S’ils avaient fait démarrer tout le monde 45 minutes plus tôt c’était encore clair, mais après non".

Sportivement donc, la situation est donc positive pour Remco, qui compte 25 secondes d’avance sur Roglic et Vingegaard. "Tout le monde s’attendait au contraire donc on a fait un bon coup. Mais comme vous savez, il y a encore neuf arrivées au sommet et on ne parle que de 25 secondes. Mais c’est effectivement mieux de les avoir pour soi que de les avoir perdues", tempère Patrick Lefevere.

Avant le début de cette Vuelta, Remco Evenepoel avait annoncé que la première semaine serait défensive, mais pour Lefevere, ce n’est pas forcément ce que le champion du monde du chrono a en tête : "Quand vous avez vu sa réaction hier, il voulait gagner. Mais c’est mieux pour l’équipe qu’on n’ait pas le maillot. Je ne sais pas si DSM va défendre le maillot mais de toute façon quand on joue le général, il faut rouler devant, surtout avec ce temps-là, pour éviter les chutes et les dangers".

Le duel annoncé est donc celui entre Evenepoel et le duo Jumbo composé de Vingegaard et Roglic. Mais attention, un outsider pourrait profiter d’un éventuel marquage à la culotte : "Peut-être. Il y a quand même beaucoup de bons coureurs. On verra au jour le jour, mais on arrive avec le statut de vainqueur sortant donc on ne peut pas dire qu’il n’est pas favori. Il est favori, c’est clair".

Pour Lefevere, il n’y a pas de raison de placer Evenepoel en dessous de Vingegaard ou Roglic, d’autant plus que les circonstances ont souvent un rôle important dans les grands tours : "Ils ont aussi deux jambes. Je ne souhaite ça à personne, mais on a vu l’année passée que Primoz avait chuté et sa Vuelta était finie. Remco était leader au Tour d’Italie et il a attrapé le covid".

Ce qui est sûr, c’est que Remco Evenepoel est prêt : "Il ne laisse rien au hasard. Il avait minutieusement préparé le Giro, il a minutieusement préparé les championnats du monde du chrono et il a minutieusement préparé la Vuelta aussi".

La suite de cette Vuelta, c’est ce dimanche avec la deuxième étape qui sera à suivre sur Tipik dès 14h50.