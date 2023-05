Patrick Lefevere : "Non, Remco Evenepoel n’ira pas au Tour de France. Ce ne serait pas très intelligent…"

De retour sur le Giro, Patrick Lefevere a découvert une équipe Soudal Quick-Step décimée. Suite à de nouveaux cas de covid, il n’y a plus que trois coureurs en course. "On est d’abord très triste pour les coureurs. Ceux qui sont ici ont fait le même travail préparatoire et les mêmes sacrifices que Remco Evenepoel, et maintenant ils doivent rentrer à la maison. Ils étaient tous un peu abattus, c’est sûr. Quant à moi, vous savez, si le patron est abattu et commence à paniquer, c’est foutu ! Je dois rester comme le capitaine du navire, le dernier".

Le manager est aussi revenu sur le moment de la décision concernant Remco et des critiques qui sont arrivées derrière. "Certains médias italiens ont dit qu’on avait fait une erreur avec la décision de retirer Remco. Moi je l’ai appris dimanche soir, à 20h33. Je me suis assis, j’ai pris un bon whisky et je me suis dit, voilà, je vais digérer ça aussi. On aurait dû penser à appeler l’organisation du Giro. C’est vrai, on ne l’a pas fait et ils l’ont mal pris".