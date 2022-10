Patrick Lefevere : "Les gens pensaient que Philippe Gilbert était fini"

Alors qu’il courait à l’époque pour l’équipe américaine BMC, le champion du monde 2012 contacte directement Patrick Lefevere : "Un soir, Philippe m’appelle. Je lui dis directement que l’équipe n’a pas le budget pour se l’offrir. Il me dit " Patrick, ce n’est pas une question de budget. J’ai trois trous dans mon palmarès : Milan-San Remo, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Avant de m’arrêter je veux remporter ces trois courses. Et la seule équipe au monde avec laquelle je peux y arriver, c’est la tienne". Philippe m’envoie un mail avec ses conditions à 23 heures, je dis oui à certaines conditions et non à d’autres, puis je vais me coucher. Le lendemain à 8 heures, il m’appelle et me dit : " Je suis à toi ". Voilà. On avait discuté dix minutes, pas plus."