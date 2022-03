Patrick Lefevere : "Le nouvel Eddy Merckx ce n’est pas Evenepoel, c’est Pogacar"

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE) a remporté dimanche Tirreno-Adriatico, pour la seconde année de suite, au terme d’une semaine de course qu’il a dominée de la tête et des épaules pour confirmer son impressionnant début de saison.

Pogacar est sur un petit nuage, comme nous l’a confié Patrick Lefevere le Manager de l’équipe belge Quick-Step Alpha Vinyl : "Je pense que Pogacar vole, il est dans la condition de sa vie. Il y a deux ans des journalistes m’ont dit que Remco Evenepoel c’était le nouveau Eddy Mercxk, mais ils se sont trompés. En fait c’est Tadej Pogacar le nouveau Eddy Merckx".

Pogacar a survolé Tirreno, de son côté Evenepoel a connu un sérieux coup de mou samedi, l’écartant complètement de la lutte pour le classement final : "Moralement c’était dur mais il s’est très vite remis. Il pensait pouvoir lutter contre Pogacar pour la victoire, mais samedi ses jambes ne tournaient plus. Il est devenu plus adulte, plus mûr. C’est une défaite mais il va vite se relever", a confié le Big Boss de la Quick-step.