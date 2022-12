Patrick Lefevere et le plan pour entourer Evenepoel : "Les agents me téléphonent pour me proposer des coureurs pour 2024"

Devenu le phare, la superstar de ce collectif soudé, Remco Evenepoel concentre les attentions des médias mais également de sa propre équipe. Le point d’orgue de sa saison est prévu pour le mois de mai avec le Giro d’Italia. Un palier important par lequel Evenepoel et son entourage voulaient manifestement passer avant de s’attaquer au Tour de France, en 2024 ou plus tard.

Un projet auquel Patrick Lefevere n’a pas voulu s’opposer. "Cela n’aurait pas été très intelligent de notre part de ne pas écouter l’athlète. Quand on fait le sport à haut niveau, on ne peut pas pousser l’athlète vers une direction qu’il ne veut pas. Naturellement, ce sont des professionnels. Ils sont payés. Sur papier, nous sommes les patrons mais on se met à table et on discute, on pèse les 'pour' et les 'contre' et puis on décide.

En tant que Belges, on voulait naturellement le pousser pour qu’il roule le Tour de France. Terminer 4e du Tour, cela pourrait être quelque chose de fantastique mais les gens diraient tout de suite dire 'le Tour, c’est autre chose que la Vuelta'. On ne voulait pas manquer un palier dans son évolution. On s’est donc dit qu’on allait faire d’abord la Vuelta, ensuite le Giro et puis le Tour de France. Il faut y aller step by step"