Patrick Lefevere et la "malédiction du maillot irisé" : "Le seul danger pour Remco, c’est qu’il veuille trop se montrer"

L’année 2022 triomphale de Remco Evenepoel touche bientôt à sa fin. Ce mercredi, le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, de la Vuelta et des Mondiaux recevra le Trophée National du Mérite Sportif. Une nouvelle récompense pour le coureur de Schepdaal (Géant Flamand, Vélo d’Or, Flandrien de l’année,…) à l’aube d’une saison 2023 qui se profile rapidement à l’horizon.

Dans un mois au Tour de San Juan (22 au 29 janvier), le champion du monde affichera son maillot arc-en-ciel pour la première fois de la saison. Un maillot irisé sous lequel son équipier Julian Alaphilippe, double champion avant lui, n’est pas parvenu à performer (3 victoires en 2021, 2 en 2022).

Le Français, poursuivi par la poisse depuis plusieurs mois, n’est pas le seul qui n’a pas brillé avec ce maillot. Certains observateurs s’amusent d’ailleurs à parler de 'malédiction du champion du monde'.

"Je n’y ai jamais cru (à cette malchance) mais j’y ai beaucoup pensé quand le maillot est passé des épaules de Julian à celles de Remco", nous répond Patrick Lefevere. Le patron de l’équipe Soudal – Quick Step – que nous avons rencontré dans le QG de l’équipe à Wevelgem - pense connaître les raisons de cette légende urbaine.

"Ce qu’on dit sur le maillot, cela vient du fait qu’en hiver les champions du monde ne réalisent pas une préparation habituelle. Ils sont invités un peu partout, dans les réceptions, par la ville, la commune, les trophées, etc. Quand on est au très haut niveau, ce sont des petits pourcentages qui font la différence entre gagner et perdre. Certains champions du monde n’ont pas été à la hauteur car ils n’ont pas fait la vie hivernale qu’il fallait faire. Et je ne vise pas du tout Julian, soyons très clairs là-dessus", explique Lefevere.

Le manager de la formation belge ne s’inquiète d’ailleurs pas pour les performances d’Evenepoel en 2023. "Le seul danger pour lui, c’est qu’avec ce maillot, il va encore plus vouloir se montrer. Tout le monde connaît ce maillot. Quand il bouge c’est l’alarme dans le peloton. J’espère qu’il ne voudra pas en faire trop", a-t-il souri.