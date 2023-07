Patrick Lefevere donne son avis sur l’affaire van Aert – Vingegaard : "On ne perd pas le Tour car on passe deux relais… mais ça dépend des consignes"

L’épilogue de la deuxième étape du Tour de France, remportée par Victor Lafay au nez et à la barbe de Wout van Aert et de l’équipe Jumbo-Visma, fait jaser. Certainement dans les médias, au sein de l’équipe néerlandaise mais même au sein des autres formations engagées sur ce Tour de France.

Interrogé sur la question, le charismatique patron de l’équipe Soudal Quick-Step Patrick Lefevere a accepté de donner son point de vue au micro de Jérôme Helguers

"Je ne veux pas trop me mêler des affaires des autres équipes. J’ai déjà assez de soucis dans la mienne mais je suis convaincu que Vingegaard ne va pas perdre le Tour car il a pris deux relais. Mais si les consignes de l’équipe sont celles qu’elles sont, les coureurs doivent les respecter. Et si vous n’êtes pas d’accord, il ne faut pas venir au Tour de France", a déclaré Lefevere avec le franc-parler et la nuance qu’on lui connaît.

"C’est important d’avoir une communication très claire avant le début du Tour de France et puis chaque matin avant l’étape", a-t-il encore précisé.

"Chacun ses problèmes dans son équipe. Ils ont des problèmes de riches… j’aimerais bien avoir les mêmes problèmes", a souri Marc Madiot avant de nous donner son avis.

"Sans les bonifs, je pense que Vingegaard aurait fait le travail pour Wout. Ils ont fait une petite erreur en laissant le coureur de chez Bahrain (NDLR : Pello Bilbao qui avait attaqué dans la descente) devant un peu plus longtemps. Ils ont été le chercher un peu vite et se sont mis dans une mauvaise situation. Après coup, on aurait pu se dire que Vingegaard aurait pu passer un relais car Pogacar a quand même pris des bonfications… C’est le sport, ils ont de beaux problèmes de riches. C’est logique et normal que Wout soit frustré car il passe à côté de la victoire."