Patrick Lefevere : "Avoir Remco Evenepoel dans son équipe ? Ce n’est pas magique, c’est moi qui l’ai choisi"

Un succès de plus pour Remco Evenepoel ! Mercredi soir, à Vilvorde, le coureur de 22 ans a remporté le Vélo de cristal 2022, récompensant le meilleur cycliste belge de l’année. En début de cérémonie, notre journaliste Charles-Emmanuel De Wasseige a tendu le micro à Patrick Lefevere, directeur général de la formation Quick-Step Alpha Vinyl. Le boss du Wolfpack a donné des nouvelles de son poulain.

"Remco va bien. Il a rencontré l’équipe lundi et mardi. Mardi soir, on est allé dîner et il était très heureux. Il a terminé sa saison et il est marié ? Que veux-tu de plus ?". Justement, que peut-on souhaiter à Remco Evenepoel ? "Passer un hiver sans trop de réceptions. On dit toujours que le maillot arc-en-ciel de champion du monde est maudit. Mais ce n’est pas le maillot qui porte malheur, ce sont tous les événements auxquels le champion doit participer".

Est-ce magique d’avoir un tel coureur dans son équipe ? Pas vraiment selon le directeur général… "Ce n’est pas magique, c’est moi qui l’ai choisi", a conclu Lefevere avec tout l’humour qu’on lui connaît.