Patrick Lefevere avant le Paris-Roubaix des Quick Step : "Je crois en mes garçons, cette fois nous n’aurons plus d’excuses"

Le Danois Kasper Asgreen représente, sur papier, la plus belle carte de l’équipe. "Je suis au départ donc j’ai une chance de victoire (il rit). Ce ne sera pas simple. Je sens que ma forme était bonne ces dernières semaines. Toutes les courses ne se sont pas déroulées comme je le voulais, mais je ne suis pas inquiet avec ma forme. La chance existe mais ce ne sera certainement pas simple d’aller décrocher la victoire. Il existe de multiples scénarios dans lesquels on peut gagner. L’Amstel (où il a terminé 6ème) a permis d’oublier ma déception du Tour des Flandres. La semaine dernière, j’ai été rassuré quant à ma condition", confie Kasper Asgreen.



De son côté, Yves Lampaert attend une course rapide. "Oui, très rapide car le pavé sera apparemment sec. On espère éviter la malchance car on arrive avec sept coureurs en bonne forme. Malheureusement, jusqu’ici, on a eu beaucoup de malades. Et je peux vous dire que ça prend énormément de temps de revenir au top et de pouvoir rattraper le retard par rapport aux autres. Tactiquement, c’est difficile de parler de Roubaix car il peut se passer tellement de choses sur cette course. Pour moi, on doit toujours compter sur Wout van Aert parmi les candidats à la victoire. Mads Pedersen me paraît fort, tout comme Mathieu Van der Poel, Jasper Stuyven et le collectif INEOS Grenadiers. Mais il y a tellement d’incertitude sur cette course qu’il se passe toujours quelque chose".