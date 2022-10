Patrick Lefevere analyse le Tour de France 2023 : "Remco Evenepoel est un coureur qui peut rouler sur n'importe quel parcours"

L'organisation du Tour de France a dévoilé le parcours de son édition 2023, ce jeudi midi, au Palais des Congrès de Paris. Sur place, Rodrigo Beenkens est allé à la rencontre de Patrick Lefevere. Le manager général de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl a donné son avis sur le futur parcours du Tour dont le grand départ aura lieu le 1 juillet 2023.

"Je trouve que ce Tour de France est plutôt bien équilibré avec huit étapes pour les sprinters, huit étapes de montagne et une étape de contre-la-montre" juge Patrick Lefevere.

La question que beaucoup de monde se pose est de savoir si oui ou non Remco Evenepoel participera à cette 110ème édition. "C'est une question délicate" explique le manager en souriant. "Je n'aime pas prendre de décision à chaud, nous nous mettrons à table avec les personnes concernées en décembre et prendrons une décision en toute honnêteté." Notre journaliste se demande si le fait que le parcours du Tour ne compte que deux ascensions de cols au-dessus de 2000 mètres ne pourrait pas convenir au coureur belge. "Je pense que les gens se concentrent trop sur le fait que Remco Evenepoel ne peut soi-disant pas aller au-dessus de 2000 mètres. Il est également capable de gagner d'autres étapes que des contre-la-montre. Vu comme il a roulé cette année, je pense que c'est un coureur qui peut rouler sur n'importe quel parcours."

Le prochain Tour de France n'offrira donc qu'un seul contre-la-montre. C'est peu et cela a souvent été le cas sur les routes du Tour. "C'est un choix de l'organisation. Je pense que c'est une manière pour eux de maintenir le suspens. Si un spécialiste du contre-la-montre participe au Tour de France et qu'il y a 50 kilomètres de contre-la-montre, il est possible qu'il prenne deux minutes d'avance sur ses concurrents et qu'ensuite lui et son équipe bloquent la course."

Pour terminer, le manager de l'équipe belge se prête au jeu des pronostics. Qui de Pogacar ou Vingegaard sera le favori sur ce parcours ? "Ce sont deux candidats qui sont forts, mais je pense que Pogacar voudra prendre sa revanche."