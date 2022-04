Patrick Juvet : son manager annonce la sortie probable de certains inédits

La suite, ce sont les années disco et la consécration. Patrick Juvet rencontre Jean-Michel Jarre en 1975 et ils travaillent sur son 5e album en 1977. "C'est là que le musicien Patrick Juvet l'emporte sur le chanteur parce qu'il faisait toutes les musiques et Jean-Michel les paroles" analyse Yann Ydoux qui annonce que la séparation professionnelle entre les deux artistes a aussi été une séparation 'amicale' pour l'artiste suisse : "Finalement je crois qu'il était très amoureux de Jean-Michel Jarre. Il n'était pas gay et à la fin cela a été la séparation".

L'interprète d'Où sont les femmes s'installe alors aux États-Unis. Nicoletta le présente à une amie à New York et au-dessus vivait le producteur Jacques Morali. De cette nouvelle collaboration naît le fameux I Love America, enregistré avec Victor Willis, le leader des Village People.

Encore un album disco arrive en 1979 mais la suite on la connaît, Patrick Juvet tombe presque dans l'oubli, ce qui le plonge dans la drogue et l'alcool.

Il ne publie presque plus de nouvelles chansons au 21e siècle mais Yann Ydoux l'assure, il a pourtant bien enregistré des inédits. Et ceux-ci pourraient bientôt être révélés. "Ce sont des chansons qu'on a faites ensemble il y a 5, 6, 10 ans et qu'on n'a jamais sorties, que je garde au frais pour le jour où on aura le sens de mettre des choses" déclare-t-il. De quoi panser enfin ces Bleus au cœur pour les fans ?