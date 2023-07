Patrick Isoird : découvrez l’histoire sombre d’un crime d’amour-propre dans "Crimes et Indices"

Pour les enquêteurs, cette violence ne colle pas avec la personnalité de Rémi, le coiffeur méticuleux et encore moins avec celle d’Audrey. De plus, aucun des éléments récoltés sur la scène ne confond les deux suspects. Malgré tout, la police est persuadée que Rémi et Audrey sont responsables de la disparition de Patrick, les policiers vont donc continuer à insister. Les mois passent, Audrey quitte la ville et l’enquête piétine. Puis, un an et demi après les faits, un témoignage crucial est rapporté aux enquêteurs.

Audrey s’est confiée à une amie, elle a effectivement tendu un guet-apens à Patrick Isoird. Audrey et Rémi sont à nouveau interpellés, placés en garde à vue, conduits chez le juge et placés en détention provisoire. Après 4 mois de détention, Audrey demande à être entendue par le juge.

Elle reconnaît avoir emmené Patrick jusqu’à la grotte, sur ordre de Rémi. Pour la première fois, elle dénonce son complice et elle explique avoir servi d’appât.

Au fil des interrogatoires et des déclarations elle explique que le matin du 23 juin 2014 Rémi la amenée devant la grotte pour un repérage. Il lui a demandé de faire rentrer Patrick dans la grotte avant que Rémi arrive et qu’elle aille l’attendre au skatepark. Mais en réalité, Rémi va faire d’Audrey sa complice, l’obligeant à ligoter Patrick. Il menacera Audrey de s’en prendre à ses enfants si elle ne gardait pas le silence. Face à cette version, Rémi nie les faits. Mais pendant l’analyse du téléphone de Rémi on a découvert des recherches autour des mots-clés enflammés, carburant, tuer un homme, pistolet, etc.

Rémi Chesne et Audrey Louvet vont donc comparaître pour l’assassinat de Patrick Isoird. Audrey Louvet sera condamnée à 12 ans de réclusion criminelle mais elle n’a pas été déclarée coupable de complicité d’assassinat. Rémi Chesne est déclaré coupable de l’assassinat et condamné à 30 ans de réclusion criminelle.

Une scène, un crime, des indices à décoder, "Crimes & Indices" présenté par Ophélie Fontana revient sur cette affaire qui a marqué la ville de Sète. Une enquête à découvrir ce mercredi 12 juillet dès 20h20 sur La Une ou en replay sur Auvio.