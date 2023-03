Patrick Habirora : "L'objectif ultime ? Devenir le roi des pirates"

Il est le grand espoir du MMA made in Belgium. On a suivi Patrick Habirora lors de son dernier combat en finale du tournoi de la Levels Fight League à Amsterdam.

A 21 ans, Patrick Habirora a la tête sur les épaules et de l'ambition à revendre. Il faut dire qu'il attire l'attention des fans de MMA ces derniers mois, notamment après avoir obtenu le titre de vice-champion d'Europe. "Dans cette compétition, j'ai fait 4 K.O. d'affilée, c'est ce pourquoi on me connaît le plus, raconte le combattant originaire de Namur. Je suis plus connu sous le surnom de Belgian bomber."

Depuis ses débuts à Namur où il devait s'entraîner dehors jusqu'aux portes du MMA professionnel, Patrick nous partage son histoire, ses objectifs, et surtout sa mentalité de gagnant qu'il entretient grâce au travail. Découvre notre reportage en immersion avec lui lors de son dernier combat disputé à Amsterdam.