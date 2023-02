Patrick Habirora, l’étoile montante du MMA belge : "Mon but est d'atteindre l'UFC"

C’est l’histoire d’une rencontre entre un footballeur d’un bon niveau qui tarde à percer dans le milieu et un sport en pleine expansion. Une histoire d’amour entre Patrick Habirora et le MMA.

Prédestiné à une carrière dans le football, l’athlète namurois est maintenant considéré comme l’étoile montante du MMA en Belgique. Vice-champion d’Europe de la discipline, ce combattant de 21 ans a enflammé la toile en septembre dernier grâce à son K.O. éclair lors de cette compétition.

Polyvalent, le Belge est surtout déjà une référence en Ju-jitsu brésilien. En plus de son titre de vice-champion d’Europe, Habirora, a été médaillé de bronze aux Mondiaux juniors à Abu Dhabi et sacré champion d’Europe juniors en -77kg. Le Namurois a plusieurs ambitions pour cette année 2023. Ce week-end, il participera aux championnats du monde de MMA. "Je suis arrivé aux championnats d’Europe en étant inconnu. Là, j’arrive aux Mondiaux en étant connu et attendu. J’ai de grosses ambitions", déclare-t-il au micro de David Bertrand.

Une nouvelle occasion pour lui de se faire remarquer pour peut-être un jour atteindre son rêve ultime : devenir combattant professionnel à l’UFC. "C’est l’objectif de tous les combattants d’atteindre l’UFC. C’est comme jouer la Ligue des champions pour les footballeurs. Je pense que c’est possible et réalisable. Là, je suis amateur mais avec de belles performances lors des championnats du monde, je peux rapidement passer professionnel."

S’il accomplit cet objectif, le Namurois de 21 ans sera seulement le troisième belge après Tarec Saffiedine et Gaetano Pirello à atteindre l’UFC.