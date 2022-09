Patrick Fiori sort un double album, "Corsu Mezu Mezu", en hommage à la Corse

Dans le clip, vous pouvez apercevoir un quatrième chanteur, c’est Jean-Charles Papi, un chanteur corse. Le concept de l’album, c’est de mêler des chanteurs corses et des stars populaires comme Claudio Capeo, Jenifer, Vianney, Julien Clerc, Soprano, Garou, Kendji Girac, Julien Doré.

On se laisse très vite embarquer par ce double album corse. En plus, il y a un interlude parlé avec un récitant corse qui raconte son île de beauté entre les chansons et qui raconte l’histoire des chansons. C’est un album concept mais qui fonctionne très bien.

