Patrick Fiori et Jean-Charles Papi présentent leur nouvel album Corsu Mezu Mezu 2

Patrick Fiori et Jean-Charles Papi étaient les invités du 8/9 et venaient présenter leur nouveau projet musical Corsu Mezu Mezu 2. L’album vous invite à découvrir la Corse et sa culture via 16 duos de caractères.

Il s’agit déjà du 2ème volume du projet. Le premier, sorti en 2015, a été certifié triple disque de platine en France. Terra Corsa en est le premier extrait et rassemble les voix de Patrick Fiori, Florent Pagny, Patrick Bruel et Jean-Charles Papi, un chanteur corse.

Cet album, comme Patrick Fiori l’explique, c’est la transmission de chansons du répertoire corse que sa maman lui chantait quand il était petit. Dans ce nouveau volume, vous pourrez retrouver d’autres grandes voix comme Julien Clerc, Claudio Capeo, Jenifer, Vianney, Soprano, Garou, Kendji Girac, Julien Doré… Mais il y d’autres surprises ! Nikos Aliagas y chante aussi et Kad Merad interprète la chanson " le tango corse ".

Pour concrétiser cette idée de nouvel album, Patrick Fiori a fait appel à son ami Jean-Charles Papi, auteur compositeur interprète très connu en Corse. Il a donc coaché tous les artistes pour l'initiation au chant corse.