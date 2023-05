Patrick Evenepoel : "On doit être honnête, Remco n’a pas fait son meilleur chrono"

Malgré la victoire ce dimanche lors du contre-la-montre du Giro de Remco Evenepoel, les doutes sont là. Sans doute liés à ses deux chutes comme l’explique Patrick Evenepoel.

Remco Evenepoel s’est imposé ce dimanche pour une seconde lors du contre-la-montre. Si la victoire est là, elle n’est pas si tranchée comme on aurait pu le penser. Du côté Patrick Evenepoel, le papa du maillot rose, on analyse plutôt la course et les séquelles suite à sa double chute au micro de Samuel Grulois : "C’était serré, mais on avait prévu ça à cause du temps et des risques. Après, on doit être honnête, Remco n’a pas fait son meilleur chrono. Au premier temps intermédiaire, il est là. Mais j’ai vu que Roglic s’est bien repris. C’est un bon contre-la-montre de tout le monde."

Ce lundi, c’est jour de repos pour le peloton. Une journée qui fera du bien à Evenepoel : "Remco va pouvoir gérer sa blessure qui a l’air plus grave qu’on ne l’a estimé. Je pense que tout le monde souffre des chutes, enfin ceux qui sont tombés."