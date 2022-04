Patrick Evenepoel : "Il y a plus de respect pour Remco en Wallonie qu’en Flandre"

Remco Evenepoel a réalisé un véritable numéro pour s’offrir la victoire sur Liège-Bastogne-Liège. Parti à une trentaine de kilomètres de l’arrivée, le natif de Schepdael s’est offert son premier monument en mettant tout le monde d’accord, il était le plus fort. Un grand moment de fierté pour Patrick Evenepoel, le papa de Remco, comme il l’a expliqué au micro de Samuël Grulois : "On a vécu des moments très durs. Nous avons reçu beaucoup de critiques, Remco a reçu beaucoup de critiques. On s’est dit 'fais ce que tu as envie de faire, amuse-toi et tout le reste on s’en fout. Et on verra où on va terminer'. Nous avons vu disons la mort de notre fils devant nos yeux. Et ce qu’il fait aujourd’hui, je n’ai pas de mot".

Il faut dire que la pression est grande sur les épaules de celui qui n’a encore que 22 ans. On attend de lui qu’il remporte des grands tours, qu’il soit le successeur d’Eddy Merckx et les attentes ont parfois dépassé la réalité du terrain : "Comme Remco a dit cette semaine, on attend beaucoup de lui, et il accepte ça mais peut-être qu’il y a eu une erreur l’année passée avec le Giro. Et la plus grande " erreur ", enfin la malchance qu’il a eue c’est que Almeida perd six minutes sur la troisième étape et on a attendu de lui qu’il prenne le relais d’Almeida et ça a été très dur pour lui après, qu’il n’ait pas pu confirmer ce qu’on attendait de lui".

Il y a même eu un emballement lorsque tout le monde a cru qu’il allait endosser le maillot rose qui avait finalement terminé sur les épaules d’Attila Valter, passé inaperçu au sommet de San Giacomo d’Ascoli Piceno lors de la sixième étape. Un faux maillot rose qui avait entraîné de trop grandes attentes : "Il y a eu une étape où tout le monde disait qu’il prenait le maillot rose. Par contre moi je voyais qu’il y avait Valter qu’il ne prenait pas le rose. En fait la Belgique s’est mise derrière un vainqueur du Giro mais on savait que ce n’était pas possible. Au contraire".

Après sa démonstration sur la Doyenne, Remco Evenepoel doit-il se consacrer aux Grands Tours ou aux classiques ? Une question pas si évidente que ça pour Patrick Evenepoel : "C’est difficile à dire. Je crois que l’équipe a fait un plan avec lui pour cinq ans. Il y a un budget qui va venir à partir de 2023 pour le soutenir, pour confirmer une équipe autour de lui. Est-ce qu’il doit gagner un Tour ? Pour moi, il ne doit pas gagner un Tour. Pour l’équipe, il ne doit pas gagner un Tour, mais c’est le but, mais il ne doit pas. Maintenant, en Flandre, on entend 'il doit faire les Flandres, Kuurne, il doit faire ci, il doit faire ça'. Mais laissez-le faire. Laissez-le faire ce qu’il a envie de faire. Et si dans 2-3 ans on constate qu’il n’est pas capable, ok c’est comme ça".

Sa victoire, il l’a sans doute aussi construite sur le Tour du Pays basque, où il s’est sans doute rassuré sur sa condition : "Il a fait un très grand pas dans le Pays basque pour moi. J’ai constaté qu’il avait quand même fait plusieurs pas positifs au Pays basque qui lui ont rendu la confiance qu’il pouvait prester ici. J’ai vu mercredi sur la Flèche Wallonne qu’il était très bien. Il roulait à son aise et je l’ai eu au téléphone et il m’a dit 'Pour dimanche sois à l’arrivée, parce qu’il y aura besoin'".

Son premier monument, Remco Evenepoel le remporte sur le dernier Liège-Bastogne-Liège de Philippe Gilbert. Tout un symbole. D’autant plus que les deux hommes sont très proches : "Je les ai vu avant le départ. En fait Phil et Remco, ce sont deux copains. J’ai énormément de respect pour Phil. Je lui ai encore écrit un message hier en lui disant 'je serai sur le bord de la route pour te supporter parce que tu le mérites'. J’ai été avec sa maman dans la Roche aux faucons, avec son frère. J’avais des frissons. Je trouve qu’un coureur comme Phil ne peut pas finir comme ça, ça m’a fait mal au cœur. Ce que Remco a fait pour lui au Yorkshire il y a deux ans, tous les supporters sont venus vers moi aujourd’hui en disant 'maintenant on va supporter Remco'. C’est aussi ça Remco. On a vu ça avec Julian. Il est comme ça. Mais la plupart des gens, surtout en Flandre, n’acceptent pas Remco. On ne sait pas pour quelles raisons".

Il faut dire Remco a son caractère et a déjà commis quelques petits écarts. On se souvient de son bras d’honneur et de quelques gestes d’humeurs dans le peloton. Le dernier en date, à l’occasion de la Flèche Wallonne et de son échange musclé avec Turner : "En fait tous ceux qui ont fait du vélo savent qu’il n’a pas cogné Turner. Il a seulement dit 'mets-toi sur le côté, ne viens pas rouler entre'. Naturellement, si c’est Remco, il y a toute la Belgique qui fait un drame de ça. Je dois être honnête avec ça, il y a plus de respect pour Remco en Wallonie qu’en Flandre".

La victoire est d’autant plus touchante pour Patrick Evenepoel après l’accident de Remco en Lombardie, où les longues minutes sans nouvelles après sa chute par-dessus un muret avaient laissé penser au pire : "Je crois que chaque parent est fier de son enfant. Nous, on a vu à un moment qu’on aurait pu perdre notre enfant. Alors je pense surtout aux parents de Bjorn Lambrechts, à tous les parents qui ont perdu leur enfant. Ça doit être terrible et nous avons vécu ça pendant neuf minutes. Ce qu’il fait maintenant c’est beau mais ce n’est pas le plus important".