Patrick Evenepoel, le papa de Remco : "Ses détracteurs peuvent se taire maintenant"

La maman de Remco Evenepoel, elle aussi, était aux anges. "Quand Remco a franchi la ligne, on s’est dit "Ouf ! C’est fait !" Parce que ces 3 semaines ont été très intenses pour l’équipe, raconte Anja, la maman de Remco. C’est un rêve dans une carrière. Il a déjà un Grand Tour… La Vuelta, tout de même ! Certains diront que cela n’équivaut pas au Tour de France. Mais ça, je m’en fous moi (sic). C’est magnifique ! L’image qui va me rester, c’est quand ses équipiers passent la ligne avec les larmes aux yeux. Ils ont tous travaillé très dur. Même Pieter et Julian. C’est une récompense pour toute l’équipe."

Le clan REV s’apprête à fêter cette première victoire belge sur un Grand Tour attendue depuis 44 ans. "On va maintenant profiter tous ensemble avec nos amis ici. Il a fallu choisir entre venir en Espagne ou se rendre aux Championnats du monde en Australie. On ne l’oubliera pas. On est toujours fiers de lui. Il a réussi à rester calme, être disponible pour son équipe et être un leader. C’est magnifique…"