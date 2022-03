Patrick Dewald & Sebath Capela, ancrés en Angola !

L’Angola, un vaste pays qui fait 40 fois la Belgique

Et qui dit vaste pays dit diversité climatique. Au nord du pays, on a un climat tropical humide. Et plus on descend dans le sud, plus le climat est sec pour devenir désertique à la frontière avec la Namibie. La capitale, Luanda est située au Nord-Ouest, au bord de l’Océan Atlantique, avec un temps pour le moins agréable : environ 27 degrés toute l’année. L’Angola est le premier pays africain à avoir vécu la colonisation européenne. Il a longtemps été une colonie portugaise.

L’Angola, c’est le pays d’Afrique le plus dépeuplé par la Traite. De nombreux angolais ont été envoyés au Brésil où on en a fait des esclaves. Par ailleurs, des colons portugais et brésiliens sont venus s’installer le long des côtes angolaises pour consolider la colonie, ce qui a crée une importante communauté métissée. Ce n’est que dans les années 50 que ce système colonial s’est allégé et que l’Angola est alors devenue une province portugaise d’Outre-mer. Néanmoins, la révolte a grondé. Les métis notamment se sont alliés dans un mouvement marxiste et ont attaqué la prison de Luanda pour libérer les prisonniers politiques. Une insurrection comparable à la prise de la Bastille, elle déclenche la guerre d’indépendance. Indépendance qui n’aboutira qu’en 1975. Mais malheureusement ça n’a pas encore été synonyme de retour au calme. C’est le début de la guerre civile, une guerre qui durera 27 ans sur fond de guerre froide. Elle opposait les deux principaux mouvements de libération du pays : d’un côté, l’Unita soutenue par les Etats-Unis et l’Afrique du Sud et de l’autre, le mouvement communiste au pouvoir appuyé par l’URSS et Cuba.