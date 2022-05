Patrick Dewaere, le destin tragique de l’écorché vif du cinéma français

Pour la première fois, sa fille Lola Dewaere (" Astrid et Raphaëlle ") raconte, avec émotion et pudeur, ce père disparu trop tôt. Elle révèle le vrai Patrick Dewaere et répond enfin aux questions qui entourent le mystère de sa mort.

Le documentaire retrace le parcours chaotique d’un homme meurtri par une enfance tragique. Enfant violé, déscolarisé par une mère qui lui ment sur ses origines et qui l’oblige à devenir acteur, adolescent en rupture avec sa famille et la société, Patrick Dewaere a connu un destin hors-norme où cinéma et drames personnels se confondent.

Bouleversant dans son propos et original dans sa forme narrative, le film est conçu comme une lettre d’amour de Lola Dewaere qui questionne son père, l’interroge, le met à nu, nous fait vivre les émotions de sa vie. Il réunit des entretiens sonores inédits jusqu’à ce jour, dans lesquels Patrick Dewaere se confie sur les drames de son enfance.

Ce portrait intime est aussi un hommage du monde du cinéma à Patrick Dewaere, avec les témoignages de ses amis les plus proches, de Bertrand Blier à, Jean-Jacques Annaud, en passant par Claude Lelouch, Francis Huster et Brigitte Fossey, et des extraits de ses films les plus emblématiques - " Coup de Tête ", " Série Noire ", " Préparez vos mouchoirs ", " Les Valseuses ", " Beau-père ", " Un mauvais fils ", " F. Comme Fairbanks ".