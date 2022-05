Patrick Dewaere, itinéraire d’un acteur prodige…

Avec sa mère, son père putatif et son père biologique, ainsi qu’avec ses frères Jean-Pierre (1941-1996) et Yves-Marie (1944-2009), ses demi-frères Dominique (1949) et Jean-François Vlérick (1957), Patrick est un enfant de la balle, grandissant dans une famille d’artistes que l’on retrouve dans bien des films, feuilleton et téléfilms, mais aussi des représentations théâtrales et même à la radio.