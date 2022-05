Patrick Declerck, président de Mouscron : "Jouerons-nous en D2 amateurs ? Très difficile de donner une garantie"

Un Conseil d’Administration est programmé la semaine prochaine pour décider de l’avenir du club. Mouscron est rétrogradé en D2 amateurs mais n’est même pas certain de pouvoir survivre pour y jouer. "Ça nous laisse le temps, avec nos avocats, de voir quelle formule est la plus intéressante. La priorité, à ce stade-ci, est dans le développement du Futurosport, notre école de jeunes. Ou bien on garde notre matricule et on passe alors par un redressement judiciaire. Ou alors, on déclare la faillite et à ce moment-là, il faut acheter un matricule, dans un rayon de 30 kilomètres, pour continuer à exister. On peut aussi se rapprocher d’autres équipes qui ont un matricule et qui pourraient aider le Futurosport à continuer. L’objectif doit être d’essayer de jouer en D2 amateurs. Mais donner une garantie par rapport à ça est très difficile".

Enfin, le président a réagi par rapport à la frustration des joueurs qui se sont sentis abandonnés et esseulés. "Je leur laisse la responsabilité de leurs propos. Ils ne connaissent pas l’ensemble du dossier. J’ai entendu dire que j’étais là pour fossoyer le club parce que je recevais de l’argent. Je suis là depuis six ans et je n’ai pas demandé un seul euro et je n’ai reçu aucun euro de la part du club. Je suis venu ici pour aider ma ville, moi aussi j’ai essayé de faire ce que je pouvais. Certains échecs peuvent m’être difficilement imputables, j’ai encore un actionnaire aussi", conclut Patrick Declerck.