Patrick De Corte, la star des forains : "L’esprit forain, c’est la liberté"

Patrick De Corte était l’invité du 8-9 pour sa biographie "Un pour tous, tous forains". Une histoire de famille, mais aussi et surtout l’histoire d’un univers souvent méconnu : celui de la foire.

S’il vous arrive d’aller à la foire, vous avez peut-être déjà croisé Patrick De Corte, la star des forains. À travers son livre, il revient sur cette profession souvent décriée, qu’il a commencé à exercer à partir de 15 ans auprès de ses parents, et que ses enfants exercent aujourd’hui à ses côtés. Parce que la foire, c’est avant tout une histoire de famille ! Bien sûr, si ses fils ou sa fille avaient voulu faire des études, il ne s’y serait pas opposé. "Mais c’est dans nos gènes. À 99 pourcents, les forains restent forains", rebondit-il.

C’est que pour Patrick, son métier présente de nombreux avantages, non seulement parce qu’il lui permet de ne jamais tomber dans la routine, mais également parce qu’il lui offre la possibilité de faire de belles rencontres :

L’esprit forain, c’est la liberté, on n’est jamais au même endroit. On va de ville en ville et de commune en commune.