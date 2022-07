Patrick Bruel : un nouvel album et une série en préparation

Dans Viva Musique, spécial Baudet’Stival, Bruno Tummers a eu l’occasion d’interviewer Patrick Bruel, qui nous annonce pas mal de nouveautés pour cette année. Un nouvel album, une série, une captation d’un concert en Belgique, Patrick Bruel fait le point sur ses projets.

Dans le cadre de sa tournée Patrick Bruel en acoustique, le chanteur français était de passage par Bertrix pour un concert qui devait avoir lieu il y a 2 ans. Cette tournée a commencé en septembre 2021 et c’est l’une des plus longue de la carrière du chanteur, avec pas moins de 11 passages par la Belgique. Patrick le dit : "La Belgique c’est ma salle", à tel point qu’il a choisi de clôturer sa tournée les 7 et 8 octobre prochains au Forum de Liège. La particularité de ces dates, elles seront enregistrées, pour la première fois, Patrick Bruel capte un de ses concerts en Belgique.

Après son dernier single À la santé des gens que j’aime, sorti quelques mois après le confinement, il prévoit un single pour le 26 août ainsi qu’un nouvel album pour novembre. À cette occasion, il collabore avec le DJ Mosimann dont il est très proche. Grâce à une complicité de longue date, les deux artistes savent se comprendre et travailler ensemble. C’est le cas pour la production et l’écriture de certaines chansons du prochain album de l’interprète de Qui a le droit…

Après l’album, le chanteur va se concentrer sur une autre facette de sa vie, le jeu d’acteur. En effet, même s’il reste flou sur le sujet, Patrick Bruel nous a confié travailler sur un projet de série en tant qu’acteur. Un beau projet que l’on a hâte de découvrir sur nos petits écrans.

Retrouvez Patrick Bruel sur scène :