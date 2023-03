Patrick Bruel retrouvera son public belge lors une grande tournée prévue en 2024

Bonne nouvelle pour les fans de Patrick Bruel ! Le chanteur retrouvera son public lors d’une tournée comptant pas moins de 48 dates qui passera notamment par la Belgique en mai 2024.

Les chansons de son dernier album "Encore une fois" ainsi que ses tubes les plus emblématiques résonneront à Forest National deux soirs de suite les 28 et 29 mai 2024. Le coup d’envoi de la tournée sera donné le 27 février avant de sillonner toute la France, dont deux dates à l’emblématique Accor Arena Bercy les 14 et 15 mars 2024.