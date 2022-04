Patrick Bruel et le Domaine de Léos bien plus que du simple vin

En 2011, Patrick Bruel s’est lancé dans l’oléiculture (la culture et l’exploitation d’olivier). Sa propriété compte une centaine d’oliviers. Dans une interview pour Europe 1, il explique que c’est surtout pour l’amour de l’arbre, son esthétique et sa symbolique qu’il a décidé de se lancer dans ce type de culture. Au début, la question était de savoir ce qu’il allait faire de tous ces oliviers ! " On a mis deux trois ans à se dire : pourquoi est-ce qu’on ne ferait pas une à deux bouteilles pour nous, la famille, les amis ? Puis l’aventure est née, et on s’est retrouvé avec de plus en plus d’oliviers ". Et cette huile d’olive a déjà été récompensée à plusieurs reprises. La première année, l’huile d’olive a obtenu la médaille d’or du concours de l’Afidol (concours organisé depuis une dizaine d’années pour récompenser et mettre les produits régionaux en avant, le jury étant composé de personnalités littéraires, gastronomes et oléicoles).

Depuis son lancement l’huile d’olive H est multimédaillé elle a reçu 22 médailles dont celle de la médaille d’or au concours de Dubaï IOOC en 2021. Et d’autres récompenses un peu partout dans le monde.