Patrick Bruel est de retour avec un nouveau single

Il y a quelques semaines, Patrick Bruel nous confiait préparer son retour sur le devant de la scène avec un album en cours de préparation. Aujourd’hui, le retour du chanteur semble se confirmer avec son dernier post Instagram.

Mardi 23 août, Patrick Bruel a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux accompagnée de la légende ""On se dit plus jamais, mais… "#EncoreUneFois Hâte de vous faire découvrir vendredi à 0h01 le son et à 9h00 le clip". La vidéo publiée par le chanteur semble être un extrait du clip de son prochain single Encore une fois, extrait de l’album éponyme attendu pour le 18 novembre.

Un premier extrait produit par son ami, Mosimann et qui promet un titre aux sonorités pop et lumineuses.

Encore une fois, Encore plus fort, On se dit plus jamais, Mais on peut aimer, aimer encore une fois, Encore plus fort, C’est plus fort que toi et moi, C’est maintenant et c’est là