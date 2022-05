Patrick Bruel envoie un message touchant à son ex-épouse, Amanda Sthers, pour la sortie de son livre

"Tellement émouvant… Tellement réussi. Une fois de plus Amanda Sthers nous emmène loin, très loin et en même temps si près de ce que nous sommes sans le savoir parfois" a écrit Patrick Bruel, en légende d’une photo de lui tenant le livre en question. "Un regard, une main tendue, un café offert au destin, une histoire… puis une autre… Merci Amanda pour ce séjour dans cette Naples unique et ce bar où nous sommes à la fois spectateurs et acteurs de ces histoires aux destins croisés et de ces sentiments qui nous ramènent inexorablement à notre livre intime".

On savait que le chanteur de 62 ans excellait dans la rhétorique, il le prouve une nouvelle fois avec cette critique littéraire pleine de sincérité et de délicatesse, à laquelle n’a pas manqué de répondre l’auteure de 44 ans : "Olala merci beaucoup. Touchée".