Patrick Bruel : de chanteur populaire à ténor

C’est en se cassant la voix que Patrick Bruel a connu son plus grand succès. Mais comment l’interprète de Place des grands hommes et d’Au Café des Délices définit-il sa voix ? Et comment l’a-t-il découverte ? Le podcast "Il était une voix" revient avec l’artiste sur son parcours, sans oublier de faire un crochet par l’époque de la Bruelmania !