Patrick Bruel : "Cela me fait un plaisir fou d'aller à la Star Academy"

Patrick Bruel vient de sortir un nouvel album intitulé "Encore une fois". A l'occasion, le chanteur était l'invité de David Barbet pour l'émission "Le 6-8" sur La Une.

Il revient sur le changement d'époque entre ses débuts et aujourd'hui :

"On ne peut pas dire que c'était mieux avant. Ce n'était pas mieux avant, on vivait moins longtemps, moins d'exposition. Il n'y avait pas les réseaux sociaux qui peuvent être un outil extraordinaire. Ce n'était pas mieux avant mais ça pourrait être beaucoup mieux maintenant. Le mal de notre temps est de laisser des gens sur le côté de la route avec tout ce qu'on peut avoir."

Patrick Bruel raconte aussi avoir pas mal d'envies pour le futur :

"J'envisage le prochain rendez-vous sur scène avec une tournée. J'ai envie de revenir au théâtre et au cinéma. J'aimerai explorer des choses au cinéma. Mon plus grand projet est d'avoir du temps libre et de m'occuper de mes enfants."

Il y a quelques semaines, Patrick Bruel avait fait une masterclass à la Star Academy, il en dit plus sur son rôle dans les émissions comme The Voice ou Star Academy :

"A chaque fois, on me propose The Voice ou Star Academy. C'est compliqué de le prévoir car ça prend du temps. Ponctuellement, ça me fait un plaisir de fou."

