Patrick Bruel à La Foire du Livre, rend hommage à la littérature : "Un livre peut changer une vie"

La lecture est un symbole d’expression, de compréhension, de savoir et de transmission, estime Patrick Bruel. Les enseignants, comme des "héros de la république", aident à faire circuler cet objet de savoir et d’imaginaire: "L'instituteur, l'institutrice donne les premières clefs à nos enfants pour entrer dans la société."

Il se souvient du plaisir d’aller à l’école, même si dans son cas, il habitait l’école : sa mère était l’institutrice de l’école de fille à Argenteuil, et leur logement de fonction s’y trouvait. Derrière l’institutrice, il y a donc la mère, et c’est un double hommage que rend Patrick Bruel dans cette chanson. Il se souvient. L’école, c’était le plaisir d’apprendre, de jouer et "de déconner", aussi ! Et tout simplement, le plaisir d’y être.

J'ai été amené à lire et à faire lire. J'ai toujours aimé offrir des livres.

C'est pour cela qu'il va à la rencontre des enfants, dans un but de partage et de transmission. La semaine dernière, il était dans une école à Lille, et il a été témoin d’une merveilleuse relation entre une institutrice et des enfants issus de quartiers difficiles, "des enfants désarmés" les appellent-ils dans son dernier single, et le livre est comme une munition.

Une métaphore qui prône finalement la non-violence, mais la résistance aussi. Il nous parle des grands résistants qui se sont levés pour la République, comme l'Arménien Missak Manouchian, et sa joie en apprenant qu'il sera bientôt au Panthéon. Son admiration pour les combattants de la libertés et de la République s'est révélée avec le Germinal de Zola, un livre qui invoque "la puissance du mouvement syndical", et qui résonne aujourd'hui avec l'actualité française.

Pour lui aussi, le livre a été décisif dans son parcours de vie, et l'un de ceux qui a le plus compté, c'est la biographie de l'immense metteur en scène Frank Capra, My Name above the title: "C'est pour moi le parcours d'un homme, d'un exemple. Un parcours de travail, d'abnégation, de perspicacité, d'intégrité. J'ai du le lire quand j'avais une trentaine d'année, je pense qu'il a changé ma vie", livre Patrick Bruel.

A la Foire du Livre, il s’associe aux enseignants et bibliothécaires pour accompagner les jeunes dans la lecture, et lutte contre le décrochage scolaire.