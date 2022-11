Patrick Bivort reçoit Léo Courbot dans Classic 21 Lounge

Troglodyte perché amateur de pyromanie ''guitaristique'', Leo Courbot aime le funk des profondeurs et le rock mystique des 60s. Le samedi 12 novembre, le chanteur et guitariste Leo Courbot sera l’invité de l’espace lounge de Classic 21, un univers à découvrir !

Né le 19 novembre 1989 à Arras dans le Nord-Pas-de-Calais, il entame en 2007 des études universitaires en lettres anglaises et des études de jazz, respectivement à l’université et au conservatoire de Lille. En 2013, il emménage à Bruxelles et il commence une carrière de professeur. Il enseigne notamment la littérature et l’écriture d’invention à l’université de Lille et, l’espace d’une année, la littérature à l’université de Liège. Mais à partir de 2018, il se recentre sur sa passion et se tourne également vers une carrière artistique. Depuis lors, il écrit, compose et réalise tous ses enregistrements. Sur son premier album, Vatic Vintage (2021), révélation Jazz Magazine, il nous fait découvrir les sonorités funk, soul, rock et jazz qu’il aime. Et dans son nouvel EP, Wormholes (2022), réalisé avec Michael Bland, batteur légendaire de Prince, il poursuit ses recherches sonores hybrides entre funk et rock, au croisement de Prince et Jimi Hendrix.