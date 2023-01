Patrick Bivort reçoit le pianiste danois Jakob Bro

L’invité de Classic 21 Lounge, samedi 21 janvier, est le guitariste danois Jakob Bro à l’occasion de la sortie de son album en hommage au batteur Paul Motian. Sur ‘Once Around The Room’, des artistes du label ECM et des musiciens de jazz de plusieurs générations se réunissent pour célébrer l’héritage musical de l’icône de la batterie Paul Motian.

Joe Lovano et Jakob Bro dirigent un groupe de sept musiciens dans des morceaux originaux enflammés qui rappellent les idées musicales que Motian a mis en lumière au cours de six décennies influentes derrière sa batterie. Lovano et Motian ont été des collègues proches pendant de nombreuses années, leur collaboration la plus notable étant le trio révolutionnaire avec Bill Frisell – cette formation a sorti trois albums sur ECM. Jakob Bro, quant à lui, a fait ses débuts chez ECM sur l’album ‘Garden of Eden’ (2006) de Paul Motian. Sur ‘Once Around The Room’, les compositions de Joe et de Jakob côtoient l’improvisation collective et la "Drum Music" propre à Motian, le tout lié de manière transparente et développé par un collectif musical accompli. Le groupe comprend Larry Grenadier, Thomas Morgan et Anders Christensen à la basse, ainsi que des batteurs Joey Baron et Jorge Rossy.

