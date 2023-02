Patrick Bivort reçoit le guitariste Nicolas Fiszman

Notre invité du samedi 4 février : le guitariste et bassiste Nicolas Fiszman pour la sortie de son premier album. Né à Bruxelles le 19 juillet 1964, Nicolas Fiszman commence la guitare à l’âge de 6 ans et étudie la " guitare folk " avec le guitariste belge Benjamin Bertrand. À 11 ans il rencontre le guitariste Philip Catherine qui accepte de lui donner des cours. Il commence à jouer de la basse électrique à 13 ans. Entre ses 12 et 15 ans il se produit en concerts avec des artistes tels que : Philip Catherine, Larry Coryell, Toots Thielemans ou encore la chanteuse Maurane avec qui il collaborera plusieurs années.

À 16 ans il rejoint en tant que bassiste, le quartet du guitariste français Christian Escoudé, avec qui il enregistre l’album Gipsy’s Morning. Ils tourneront ensemble pendant un an. S’ensuivra l’enregistrement de l’album End of August de Philip Catherine en compagnie du saxophoniste américain Charlie Mariano et du percussionniste indien Trilok Gurtu. Ce quartet tournera dans toute l’Europe pendant plusieurs mois. Parallèlement, Nicolas commence une carrière de musicien de studio. Il a participé à des centaines d’enregistrements depuis. Nicolas a travaillé en studio et / ou en concert avec des artistes tels que : Didier Lockwood, Alphonse Mouzon, Jacques Higelin, Alain Bashung, Hubert-Félix Thiéfaine, Zazie, Trilok Gurtu, Rupert Hine, James Ingram, Johnny Hallyday, Patricia Kaas, Manu Katché, Joe Zawinul, Benjamin Biolay, Keren Ann, Charles Aznavour, Isabelle Boulay, Vanessa Paradis… pour ne citer qu’eux.