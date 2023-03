Patrick Bivort reçoit le guitariste Guillaume Vierset

Samedi 1er avril, Classic 21 Lounge accueille le guitariste Guillaume Vierset pour la sortie de son nouvel album avec le groupe Edges “The End of The F***ing world “.

“The End of The F***ing world “est le premier album d’Edges, projet mené par le guitariste Guillaume Vierset. Un 'neuf titres' de lave rougie, de roche noircie, de jeux de rôles aux croisements du rock, du jazz, du noisy contemporain, de flirts soniques dissonants. First round, premier EP digital d’Edges sorti en novembre 2021 annonçait ce full album qui paraît au format vinyle et digital. C’est également le titre qui ouvre l’album : la musique s’y déverse, quasi-liquide. Magma de Vésuve sonore discipliné. Choc thermique. Pas besoin de mode d’emploi, de décryptage névrotique, d’abécédaire studieux. Neuf titres qui rappellent les seigneurs-riffeurs, à la Robert Fripp du King Crimson vintage, ou les habiles diversions soniques du new yorkais Marc Ribot. On pense surtout à un Guillaume Vierset totalement libéré, en roue libre et mode incendiaire. Zappa aurait adoré I Love Triads et son infernal scoubidou d’instruments en chaleur.