Patrick Bivort reçoit le chanteur de nu soul Ben L’Oncle Soul

Pseudonyme de Benjamin Duterde, né à Tours le 10 novembre 1984, Ben l’Oncle Soul, comme son surnom l’indique, est bercé par la musique soul dès sa tendre enfance.

Il connaît par cœur les classiques du genre, de Stevie Wonder à John Legend en passant par Al Green et D’Angelo, pour avoir passé sa jeunesse à les écouter et les imiter. Après des études aux Beaux-Arts et une première expérience de chanteur dans un groupe de gospel, il apparaît sur la scène de l’Olympia en première partie de Laure Milan et signe un contrat de management qui aboutit à son engagement au sein du label Motown France et l’enregistrement de l’EP de reprises Soul Wash (2009). Son premier album homonyme, paru l’année suivante, s’avère un succès commercial suivi d’une tournée des festivals. À l’image de sa reprise du titre 'Seven Nation Army' des White Stripes, Ben l’Oncle Soul pratique une soul millésimée, servie par une voix suave.

Guidé par un chant plus apaisé mais non moins habité, Ben signe en 2023 un septième album plus personnel que jamais : ‘Is It You ?’. Spontané, acoustique, conçu live en studio : le fruit d’une bulle de confiance formée autour de ses chers musiciens de scène avec qui il enregistre pour la première fois un album. Sous son air interrogatif, ce disque aborde le thème de la spiritualité, animé par l’envie non pas d’obtenir des réponses mais de réévaluer la magie de cette vie qui nous unit. Treize ans après un début de carrière en fanfare, Ben poursuit librement sa route sur son propre label, dévoilant au passage une façon bien à lui de relier le charme d’un R&B à fleur de peau au grain saisissant d’une soul divine.

