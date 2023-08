Patrick Bivort reçoit la chanteuse américaine Samara Joy

Notre invitée de Classic 21 Lounge du samedi 12 août est Samara Joy, nouvelle étoile montante du jazz vocal et lauréate de deux Grammys en 2023 (" Révélation de l’année " et " meilleur album de Jazz vocal " pour Linger Awhile), la chanteuse new-yorkaise ne cache pas ses influences : parmi celles qu’elle cite elle-même, on retrouve Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan ou encore Betty Carter.

La musique a toujours été un guide dans la famille de Samara. Ses grands-parents, Elder Goldwire et Ruth McLendon, ont dirigé le célèbre groupe de gospel de Philadelphie, The Savettes, et son père a tourné avec le chanteur Andrae Crouch. Bien que ses premières influences soient le gospel et les sons R&B de Stevie Wonder, Lalah Hathaway, George Duke et Musiq Soulchild, Samara est tombée amoureuse du jazz lorsqu’elle fréquentait la Fordham High School for the Arts, où elle se produisait régulièrement avec un groupe de jazz.

Dans son dernier album, ‘Linger Awhile’, la chanteuse réactualise des standards du jazz avec une pointe de modernité, ce qui constitue la force de l’artiste : elle s’inscrit dans la lignée des grandes chanteuses de jazz, avec respect et humilité tout en apportant sa touche personnelle et en traçant sa propre voie, montrant aussi l’intemporalité de ses prédécesseuses. Un album qui ne met pas seulement en valeur la voix intemporelle de Samara et la sagesse musicale dont elle fait preuve malgré son âge, il présente également cette musique populaire à un nouveau public.

À seulement 22 ans, Samara est acclamée par la critique pour son timbre " aussi sucré que de la crème anglaise " (The New York Times) ainsi que son chant " doux et lancinant " (NPR Fresh Air). L’enfant du Bronx a remporté le concours international de jazz vocal Sarah Vaughan 2019 alors qu’elle était encore à l’université et s’est produite sur le Today Show en début d’année. A découvrir ce samedi dans l’espace lounge de Classic 21.