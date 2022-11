Patrick Bivort reçoit Joshua Redman et Christian McBride dans Classic 21 Lounge

Le saxophoniste Joshua Redman et le bassiste Christian McBride étaient nos invités ce samedi 5 novembre, quelques jours avant leur concert avec Brad Mehldau et Brian Blade.

En 1994, Redman enregistre avec ces mêmes musiciens un projet qui est devenu entre-temps un des albums majeurs des années 90 pour tous les amateurs de musique : "Moodswing". C’était au départ un groupe qui rassemblait surtout quatre jeunes amis, chacun d’entre eux n’ayant qu’une vingtaine d’années. Mais curieusement, ce line up n’a jamais réenregistré d’albums par après. L'album "MoodSwing" de 1994 était le troisième du saxophoniste, mais les quatre "jeunes loups" étaient en pleine ascension et chacun allait bientôt lancer sa propre carrière. Le pianiste Brad Mehldau pour cimenter l’esprit pop post-Beatles dans le jazz, Christian McBride en tant que bassiste et leader de groupe et Brian Blade en tant que batteur de classe mondiale qui a su s’épanouir notamment dans le quartet de Wayne Shorter et Norah Jones. Rapidement, Redman s’est rendu compte que ce groupe n’allait pas pouvoir exister longtemps. Ils étaient déjà tous très demandés, tout le monde voulait jouer avec eux ! Et ils avaient tous des personnalités musicales fortes et charismatiques. Ils étaient destinés à poursuivre leurs propres visions indépendantes. Depuis, bien sûr, les trois musiciens sont tous devenus, comme Joshua Redman, les musiciens phares de la scène jazz américaine. Les parcours des quatre musiciens se sont bien croisés occasionnellement au fil des années mais ici, l'esprit d'unité est indéniable, la virtuosité maîtrisée et la musique respire pour notre plus grand bonheur. La puissance, la profondeur et les formes changeantes des nouvelles compositions reflètent une génération de musiciens qui est maintenant dans la fleur de l'âge. En 2020, ils avaient marqué les sphère mondiale du jazz avec un album de réunion (RoundAgain). Malheureusement, la pandémie a eu raison de leur tournée mondiale qui était pourtant prévue à l’époque. Deux ans plus tard, ils nous reviennent avec la suite de cette réunion et des concerts dont un passera par Bruxelles la semaine prochaine. Ils sont ce samedi les invités de l’espace lounge.