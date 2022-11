Patrick Bivort reçoit Fabrice Alleman dans Classic 21 Lounge

Le saxophoniste Fabrice Alleman était l’invité de Classic 21 lounge ce samedi 19 novembre à l’occasion de la sortie de son nouvel album “Spirit one: Clarity”.

Le musicien a débuté sa carrière en 1990. A la suite de quelques " workshops " décisifs, notamment avec le saxophoniste américain Tim Ries, il intègre la section jazz du Conservatoire de Bruxelles (Steve Houben, Jean-louis Rassinfosse, Richard Roussselet) et en 1992, il reçoit un premier prix en saxophone. La même année, il rejoint la Manhattan Shool of Music à New York, où il travaille avec Phil Woods, Toshiko Akiyoshi, Steve Salgle…Il joue dans différents groupes et styles ( jazz, rock, funk, variétés…) et entre autres avec Adamo, William Sheller, Calvin Owens Blues Orchestra…Cependant ses préférences le portent vers le jazz, et il se produit avec les plus éminents jazzmen belges, Michel Herr, Steve Houben, Richard Rousselet, Bruno Castellucci, Jean Warland…Il enregistre son premier album en duo avec le guitariste Paolo Loveri en 1996.

Son nouvel album “Spirit one: Clarity” est le premier volet d’un triptyque discographique intitulé “Spirit”, 3 albums indissociables dont deux restent à paraître. Ce premier album est librement inspiré du monde sonore de Chet Baker, une grande inspiration pour le saxophoniste Fabrice Alleman. “Spirit One: Clarity”, rassemble neuf compositions, des mélodies d’une sensibilité et d’une profondeur rares. Une musique simple, évidente, immédiate, comme celle de Chet.

Parmi les acolytes du saxophoniste, il y a le solide Jean-Louis Rassinfosse à la contrebasse et l’incroyable guitariste Philip Catherine, eux-mêmes grands complices de Chet Baker ! Le lumineux Nicola Andrioli les rejoint au piano et enfin, pour compléter l’équipe de haut vol, Mimi Verderame et Armando Luongo se " partagent " la batterie. Cerise sur le gâteau, le Budapest Scoring Orchestra s’invite sur deux morceaux.