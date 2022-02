Patrick Balkany vu par le rap game : entre critiques et inspiration

"Besoin de Balkany en taule" réclamait Youssoupha dans un morceau de son dernier album. Il semblerait qu'il ait été entendu puisque l'ancien maire de Levallois-Perret (région parisienne) va être envoyé derrière les barreaux suite à sa condamnation pour fraude fiscale.

Condamnés en mai 2O2O à cinq et quatre ans de prison pour "blanchiment et fraude fiscale" et "prise illégale d'intérêts", Patrick Balkany et sa femme Isabelle avaient été placés sous bracelet électronique en 2021. Mais la procureure de la République d'Evreux a décidé d'envoyer l'homme politique en prison car sa femme et lui "n'ont jamais voulu respecter ce bracelet électronique". Isabelle Balkany pourrait bien le suivre, mais elle est pour l'instant hospitalisée suite à une tentative de suicide.

Patrick Balkany est une figure bien connue de la politique française. Ce spécialiste du mélange des genres entre pouvoir et argent est très controversé pour les casseroles qu'il traîne depuis des années. Au-delà des adversaires politiques, les rappeurs ne sont pas en reste quand il s'agit de tirer sur les Balkany. Tant pour glorifier leur côté gang que pour dénoncer leurs abus.

Plus c'est gros, plus ça passe

Kery James qualifiait déjà Patrick Balkany (et d'autres d'ailleurs) de racaille en 2016. Dans son morceau du même nom, le rappeur s'attaque aux politiques qui abusent de leur pouvoir au profit de leurs propres intérêts. Il fait référence au terme utilisé par Nicolas Sarkozy en 2005, alors qu'il visitait une cité et promettait aux habitants de les "débarrasser de la racaille". En le désignant comme la vraie racaille, en costume et sans survêtement, Kery James met Patrick Balkany face à ses responsabilités.

Cette comparaison avec les jeunes de banlieue, c'est aussi une manière de dénoncer ce qu'il voit comme une différence de traitement de la part de la justice. Un ressenti que partage le rappeur Furax qui dit, dans "Le mal par le mal" en feat avec Jeff Le Nerf : "Je serais au shtar si j'avais fait le quart de ce qu'a fait Balkany". Il faut dire que les époux Balkany ont déjà pu bénéficier d'aménagements de peine, ce qui leur a permis d'éviter la prison (jusqu'à aujourd'hui).