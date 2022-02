Patricia scotche les coachs de The Voice Belgique avec sa reprise de "Drôle d’époque" de Clara Luciani

"Une telle puissance vocale pour un si petit corps", ce sont les mots de BJ Scott après la prestation de Patricia aux K.O. ! Cette candidate chante depuis l’âge de 10 ans et longtemps souhaité participer à The Voice Belgique. Durant les Blind Auditions, elle a réussi à séduire BJ Scott avec sa reprise de "Rise Up" d’Andra Day. Pour affronter Christopher et Trinity lors des K.O., elle a décidé de reprendre un titre qui lui tenait à cœur : "Drôle d’époque" de Clara Luciani, une chanson qui questionne sur la place de la femme dans notre société. Sera-t-elle choisie par sa coach pour accéder aux coachs ?