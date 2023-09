Patricia Hearst, victime ou complice d’un mouvement armé ? Le mystère reste entier près de 50 ans après son enlèvement

L’idée que dans cette Californie très riche des gens meurent de faim et que cela préoccupe ses ravisseurs est-elle un électrochoc pour Patricia Hearst ? On n’en sait rien, mais toujours est-il que Patricia devient Tania et annonce qu’elle rejoint la cause de ses ravisseurs. Elle lâche : "Je renonce pour le reste de ma vie à mon privilège de classe et je refuse de vivre entourée par des cochons comme les Hearst".

On verra alors Patricia devenue Tania participer, l’arme à la main, à un hold-up dans une banque avec l’armée de libération symbionaise. En apparence, la situation illustre bien le syndrome de Stockholm : une victime qui prend fait et cause pour ceux qui l’ont enlevée. À son procès, son avocat plaidera son innocence mais le tribunal la condamnera. Entretemps, l’essentiel du groupe aura été liquidé par la police sous les feux des caméras : l’Amérique assiste à un assaut de 7 heures mené par 400 policiers qui ne laissèrent aucune chance aux assiégés. Il est très probable que si Patricia Hearst avait été là ce jour-là, elle aurait péri sous les balles de la police. Mais elle se cachait dans une autre planque.