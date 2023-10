Patricia Casini-Vitalis se livre sur son départ d’Affaire conclue : "Je remercie la vie et la Warner"

Après Sophie Davant et Clément Angers, c’est à Patricia Casini-Vitalis que l’émission "Affaire conclue" fait ses adieux. Selon le journaliste Clément Garin, qui s’était entretenu avec elle au sujet de son absence sur le plateau, cette dernière aurait été virée. Néanmoins, la commissaire-priseur a voulu revenir sur cette information partagée le 6 octobre.

Dans une publication Instagram, l’experte a affirmé que Clément Garin avait manipulé sa réponse à la question "avez-vous été congédiée avec Clément Angers ?", le qualifiant de "mini-journaliste". Dans cette réponse, elle avait notamment mentionné que personne ne devait se croire indispensable dans la vie, mais n’avait pas déclaré qu’elle avait été congédiée.

Présente dans l'émission depuis son lancement, elle a également adressé plusieurs mots de remerciement envers la production de l’émission, la Warner, Sophie Davant et l’équipe. "Ces années ont été magnifiques et je remercie la vie et la Warner de m’avoir donné le privilège de partager mes connaissances avec les téléspectateurs je remercie la vie et la Warner […]", a-t-elle confié. Ainsi, la commissaire priseur a mis l’accent sur les bons rapports qu’elle a gardés avec la production de l’émission, sans toutefois se prononcer quant à son avenir sur France 2.

