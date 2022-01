Patricia a 38 ans et vient de la région de Mons. Cette candidate chante depuis l'âge de 10 ans. La musique l'a beaucoup aidée, notamment à s'exprimer malgré sa timidité. Dans la vie, son mari est son pilier qui lui voue un soutien sans faille, "Il croit en moi...plus que moi" déclare la candidate à son propos. Après avoir regardé The Voice Belgique depuis la toute première saison, Patricia se sent enfin prête à faire partie des candidats. Pour tenter des convaincre les coachs, la montoise a interprété "Rise Up" d'Andra Day. Suite à son audition, elle a intégré l'équipe de B.J. Scott.