Patrice Leconte, réalisateur des Bronzés, à la Foire du Livre : "J’allais chercher Tintin au kiosque"

Patrick Leconte est un passionné de Tintin et Spirou depuis tout petit, il se rappelle : "Ça vient de l’enfance. Ce magazine des jeunes de 7 à 77 ans — que je ne pourrais plus lire dans deux ans, hélas ! — d’abord j’allais le chercher au kiosque. C’était assez émouvant d’aller au kiosque chercher le Tintin. On allait chercher Tintin et Spirou avec mon frère aîné. Puis nos parents nous ont abonnés à Tintin et Spirou, comme ça, on ne se bagarrait pas, il commençait par Tintin, moi Spirou."

Qu’est-ce qu’une "catachrèse" ? "Bande de Ku klux klan" est-elle l’une des insultes du capitaine Haddock ? Tintin est-il le premier homme à avoir marché sur la lune ? Tintin et Milou sont-ils déjà allés au Mexique ? Patrice Leconte retourne sur les bancs de l’école, et on l’attend au tournant ! Les plus grands secrets de Tintin n’ont pas dit leur dernier mot, et cet abécédaire promet des découvertes surprenantes, qui dévoilent les plus grands secrets du mythique aventurier à la houppe.