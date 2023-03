Patrice Leconte raconte son Tintin dans un abécédaire "Tintin de A à Z"

Patrice Leconte était l’invité du 8/9 pour la sortie de son livre Tintin de A à Z, un abécédaire dans lequel il raconte son Tintin à lui. Patrice Leconte nous explique aussi les difficultés qu’il rencontre pour pouvoir tourner un film Tintin.

En plus d’être un cinéaste à succès, Patrice Leconte est un grand fan de Tintin. Dans son Tintin de A à Z, il raconte son lien avec Tintin qu’il a tissé depuis l’enfance : "c’est mes souvenirs de Tintin, c’est ce qui me frappe chez Tintin, c’est les personnages que j’aime, les insultes dont je ne sais pas ce qu’elles signifient", raconte-t-il.

Patrice Leconte a relu tous les albums pour préparer le livre. Il a retrouvé le même charme que dans ses souvenirs d’enfance. Ce qui fait ce charme, c’est qu’il est intemporel. "Chaque fois que j’ai relu les Tintin, j’ai toujours trouvé ça très chic", explique-t-il.

Ça m’a amusé de me replonger dans ce qui avait été mon enfance.

Et en tant que grand tintinophile, Patrice Leconte a un rêve : "c’est de tourner en prises de vues réelles Les bijoux de la Castafiore. C’est l’aventure la moins aventureuse de Tintin, il y a tout un petit monde qui grenouille, qui gravite à Moulinsart. Cet album me plaît beaucoup et j’ai envie de faire un film extrêmement fidèle."

Mais sapristi ! il y a une chose qui coince. Les droits pour les films sont détenus par la société Paramount aux États-Unis, qui ne semble pas vouloir se laisser convaincre. Pourtant, toutes les autres parties sont d’accord, y compris la société Moulinsart.

"Toutes les planètes sont alignées, sauf la planète Paramount", déplore Patrice Leconte. Mais il ne désespère pas de pouvoir réaliser son projet, mille sabords !