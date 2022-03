Patrice Leconte : "Je suis toujours parti du principe qu’aucun rêve n’est impossible, donc je préfère partir gagnant”

Ce samedi, direction Charleroi et plus précisément son Palais des Beaux-Arts. Ce lieu accueille une diversité de représentations pour le plaisir de tous. Quoi de mieux pour aller de paire avec l’assouplissement des mesures ? Patrice Leconte sera notre invité également et nous parlera plus en profondeur de sa manière de réaliser, de sa détermination et de ses singularités.