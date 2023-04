Patience et communication, maîtres-mots de l’analyse d’une photo finish… surtout à l’Amstel

Une certaine pression qui pousse parfois certains à agir dans la précipitation comme lors cette fameuse édition de l’Amstel en 2022. "Ce n’est pas une course du village, lorsque l’on donne une info il faut être sûr et certain en se basant sur la photo finish. C’est compliqué mais il faut parfois avoir les épaules de dire au jury on attend, on analyse la photo-finish et puis on donne le classement, explique Collignon. Il vaut mieux attendre vingt secondes pour que ce soit bon et juste."

Car une fois la décision prise sur base d’une photo nette, impossible de recevoir des plaintes. "Cela arrive parfois que le directeur sportif et son coureur demandent à venir voir la photo pour se persuader du classement" illustrait celui qui officie sur les courses organisées par Flanders et Golazo.

Pour éviter de perdre du temps après la course, les différents intervenants doivent préparer correctement les différents moyens logistiques positionnés de part et d’autre de la ligne d’arrivée. "Cela peut prendre deux heures de préparation. Il faut bien installer et calibrer les caméras. Il vaut mieux faire ça très tôt. Même si cela peut arriver qu’il fasse sombre le matin et très lumineux fin de journée. Nous devons alors rapidement nous adapter."

La ligne d’arrivée était peut-être mal installée en 2021

Un certain sens de l’anticipation qui ne permet néanmoins pas d’éviter tous les problèmes. Lors de l’Amstel Gold Race de 2021, plusieurs clichés avaient semé le trouble quant à la victoire de van Aert devant Pidcock. "Peut-être que la ligne d’arrivée avait été mal installée et puis il y a eu des photos mais les gens se basaient sur des clichés provenant d’un GSM" tient à nuancer le spécialiste. Quant à savoir ce que c’est précisément la ligne d’arrivée d’une course, la réponse est plutôt simple. "La ligne d’arrivée réelle c’est lorsqu’on rentre dans la zone noire. Entre les deux zones blanches" précisait Nicolas Collignon.

Reste maintenant à savoir qui sera le premier à rejoindre cette petite zone noire vers 17h dimanche. Ou les premiers. Jamais deux photos-finish sans trois comme on dit.