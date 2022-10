Pathologies du mamelon : quelles sont les plus courantes ?

Ombilication du mamelon, écoulement mammaire, mamelons surnuméraires ; les pathologies au niveau des seins peuvent être relativement fréquentes et varier selon la vie génitale de la femme. Cela se manifeste notamment en fonction de son activité hormonale et de son âge. Le point avec le Dr Renkin Emmanuelle, gynécologue-obstétricienne et consultante externe aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

Les questions ou les symptômes liés en particulier aux mamelons sont pas si fréquents que ça en gynécologie. Ce sont plus souvent les patientes qui constatent elles-mêmes qu'il y a un souci et qui décident d'en parler à leur gynécologue, explique le Dr Renkin, gynécologue-obstétricienne.

Le mamelon invaginé ou ombiliqué

Parmi les anomalies/pathologies du mamelon les plus courantes, on peut notamment citer le mamelon invaginé ou ombiliqué. Ce problème est assez fréquent puisqu'il touche environ 10% des femmes. Il s'agit d'un mamelon qui est rétracté sur lui-même, enfoui à l'intérieur de l'aréole, soit constamment, soit par intermittence. En cause : les canaux galactophores - qui amènent le lait à la surface du mamelon pendant l'allaitement - qui sont trop courts ou qui s'enroulent sur eux-mêmes.

Résultat : la femme peut se sentir complexée, avoir des difficultés à allaiter, suinter, ressentir des douleurs, etc. D'où l'importance de consulter son.sa gynécologue. À savoir que cette malformation peut être bilatérale et donc atteindre les deux seins. Et qu'elle est soit constitutionnelle ; elle apparaît à l'adolescence, soit acquise ; processus tumoral sous-jacent, bénin ou malin, unilatéral. Si c'est constitutionnel, ça se corrige chirurgicalement.